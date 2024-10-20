З 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Туреччину для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

В Анкарі заплановані переговори глави Сибіги, який був послом у Туреччині протягом 5 років, з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.

У фокусі буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека.

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Особлива увага переговорів буде приділена "плану перемоги", інтеграції України до НАТО та "формулі миру".

У Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.

У ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.

Міністр відвідає Стамбульський університет, де поспілкується з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури, обговорить можливості розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині.

Нагадаємо, у вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Сполучені Штати та інші держави НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу і Туреччина візьме їхню позицію до уваги.