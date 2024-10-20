Сибіга відвідає Туреччину, у фокусі візиту – оборонно-промислова співпраця
З 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Туреччину для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці.
Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".
В Анкарі заплановані переговори глави Сибіги, який був послом у Туреччині протягом 5 років, з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.
У фокусі буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека.
Особлива увага переговорів буде приділена "плану перемоги", інтеграції України до НАТО та "формулі миру".
У Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.
У ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.
Міністр відвідає Стамбульський університет, де поспілкується з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури, обговорить можливості розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині.
Нагадаємо, у вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Сполучені Штати та інші держави НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу і Туреччина візьме їхню позицію до уваги.