МЗС Румунії засудило втручання Росії у молдовські вибори та єврореферендум

Румунське Міністерство закордонних справ засудило "масоване, систематичне втручання" Росії у президентські вибори та референдум про вступ до Європейського Союзу в Молдові, які відбулись напередодні.

Про це йдеться в заяві румунського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Румунії відзначило вихід до другого туру президентських виборів у Молдові "кандидата з найбільш щирими і глибокими проєвропейськими зобов'язаннями", якою є чинна глава держави Мая Санду.

З огляду на результати референдуму в Бухаресті констатували "прихильність громадян до європейського і демократичного майбутнього Республіки Молдова".

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Втручання Росії у виборчий процес у Молдові МЗС Румунії назвало "безпрецедентним за масштабами, складністю та токсичністю втручанням", яке "має на меті поставити під сумнів чесність виборів, підірвати демократію, поширити антидемократичні та антиєвропейські теорії, а також безпосередньо та у незаконний спосіб вплинути на виборців".

Водночас відомство висловило підтримку Молдові та готовність допомагати "в реалізації її європейської долі, а також для зміцнення її стійкості на тлі втручання Росії".

На президентських виборах у Молдові Мая Санду отримала понад 42% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – понад 26%. Це означає, що відбудеться другий тур президентських виборів.

Що ж стосується референдуму, то на підтримку закріплення євроінтеграції в Конституції Молдови висловилось 50,46% виборців – відрив становив менш як 14 тисяч голосів.

У ЄС, коментуючи вибори в Молдові, заявили, що вони відбувались в умовах безпрецедентного втручання Росії.

Детальніше читайте тут: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.