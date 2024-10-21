МИД Румынии осудил вмешательство России в молдавские выборы и еврореферендум

Румынское Министерство иностранных дел осудило "массированное, систематическое вмешательство" России в президентские выборы и референдум о вступлении в Европейский Союз в Молдове, которые состоялись накануне.

Об этом говорится в заявлении румынского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Румынии отметило выход во второй тур президентских выборов в Молдове "кандидата с наиболее искренними и глубокими проевропейскими обязательствами", которой является действующая глава государства Майя Санду.

Учитывая результаты референдума в Бухаресте констатировали "приверженность граждан европейскому и демократическому будущему Республики Молдова".

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Вмешательство России в избирательный процесс в Молдове МИД Румынии назвал "беспрецедентным по масштабам, сложности и токсичности вмешательством", которое "имеет целью поставить под сомнение честность выборов, подорвать демократию, распространить антидемократические и антиевропейские теории, а также непосредственно и незаконным образом повлиять на избирателей".

В то же время ведомство выразило поддержку Молдове и готовность помогать "в реализации ее европейской судьбы, а также для укрепления ее устойчивости на фоне вмешательства России".

На президентских выборах в Молдове Майя Санду получила более 42% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – более 26%. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов.

Что же касается референдума, то в поддержку закрепления евроинтеграции в Конституции Молдовы высказалось 50,46% избирателей – отрыв составил менее 14 тысяч голосов.

В ЕС, комментируя выборы в Молдове, заявили, что они проходили в условиях беспрецедентного вмешательства России.

Подробнее читайте здесь: Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.