У Франції пропонують легалізувати онлайн-казино

Уряд прем’єр-міністра Франції Мішеля Барньє запропонував поправку до бюджетного плану на 2025 рік, яка передбачає легалізацію онлайн-казино, що відповідає практиці більшості країн ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Наразі Франція дозволяє робити ставки в інтернеті, але азартні ігри в онлайн-казино (за винятком онлайн-покеру) заборонені – попередні французькі уряди посилались на високий ризик виникнення залежності.

Водночас у Франції зростає кількість нелегальних онлайн-казино, які, за оцінкою уряду, приносять до 1,5 мільярда євро щороку – або приблизно 10% усіх доходів сектору.

Реклама:

Уряд Барньє в поданій пропозиції стверджує, що Франція та Кіпр є єдиними країнами Європейського Союзу, де онлайн-казино все ще є незаконними, і їхня легалізація зможе "обмежити вплив онлайн-ігор на здоров'я споживачів".

Крім того, легалізація онлайн-казино дозволить обкладати їх податком у розмірі 55,6% від валового доходу – важливий крок для подолання бюджетного дефіциту.

Французькі офлайн-казино вже висловили протест проти намірів уряду, заявивши, що ризикують втратити 20-30% обороту і робочі місця, якщо онлайн-казино дозволять конкурувати з ними.

Але прихильники кроку стверджують, що ринок онлайн-казино вже й так великий, і його легалізація не призведе до значного посилення конкурентного тиску на звичайні казино.

Нагадаємо, минулого року Італія оштрафувала компанію Meta на майже 6 мільйонів євро за рекламу азартних ігор.

В Албанії у 2022 році пропонували легалізувати спортивні казино.