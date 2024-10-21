Во Франции предлагают легализовать онлайн-казино

Правительство премьер-министра Франции Мишеля Барнье предложил поправку в бюджетный план на 2025 год, которая предусматривает легализацию онлайн-казино, что соответствует практике большинства стран ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Сейчас Франция позволяет делать ставки в интернете, но азартные игры в онлайн-казино (за исключением онлайн-покера) запрещены – предыдущие французские правительства ссылались на высокий риск возникновения зависимости.

В то же время во Франции растет количество нелегальных онлайн-казино, которые, по оценке правительства, приносят до 1,5 миллиарда евро ежегодно – или примерно 10% всех доходов сектора.

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Правительство Барнье в представленном предложении утверждает, что Франция и Кипр являются единственными странами Европейского Союза, где онлайн-казино все еще являются незаконными, и их легализация сможет "ограничить влияние онлайн-игр на здоровье потребителей".

Кроме того, легализация онлайн-казино позволит облагать их налогом в размере 55,6% от валового дохода – важный шаг для преодоления бюджетного дефицита.

Французские офлайн-казино уже выразили протест против намерений правительства, заявив, что рискуют потерять 20-30% оборота и рабочие места, если онлайн-казино позволят конкурировать с ними.

Но сторонники шага утверждают, что рынок онлайн-казино уже и так большой, и его легализация не приведет к значительному усилению конкурентного давления на обычные казино.

Напомним, в прошлом году Италия оштрафовала компанию Meta на почти 6 миллионов евро за рекламу азартных игр.

В Албании в 2022 году предлагали легализовать спортивные казино.