Meta оштрафували на майже 6 млн євро через рекламу казино

Італійське Управління регулювання зв’язку (Agcom) оштрафувало компанію Meta на 5,85 мільйона євро через порушення заборони на рекламу азартних ігор у соцмережах Facebook та Instagram, якими вона володіє.

Про це йдеться в повідомленні регулятора, опублікованому в п’ятницю, пише "Європейська правда".

Перевірка Agcom виявила рекламний контент, пов’язаний із азартними іграми, у п’яти акаунтах Instagram та 13 – у Facebook, а також 32 випадках "спонсорованого" контенту. Стверджується також, що соцмережі не просто дозволили його розміщення, а й сприяли рекламі.

Після повідомлення про рекламу соцмережі видалили рекламу лише в 11 з 18 акаунтів, заявив італійський регулятор.

Таким чином, йдеться в повідомленні, Meta порушила закон про заборону рекламування азартних послуг і повинна сплатити штраф, а також припинити незаконну діяльність інших акаунтів у своїх соцмережах.

Закон про заборону реклами гемблінгу в Італії діє з 2018 року. Він поширюється на всі ЗМІ, а також соцмережі.

З Meta в європейських державах і раніше стягували великі штрафи через порушення загального регламенту про захист даних.

Європейський регулятор раніше цього року схвалив поширення заборони на збір персональних даних користувачів платформ компанії Meta із рекламною метою, яку раніше запровадила Норвегія.