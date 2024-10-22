В International Expert розповіли, як українські підприємці можуть скористатися новими бізнес-програмами ЄС

Українські підприємці мали можливість скористатися низкою важливих програм підтримки, які діяли впродовж 2024 року. Фахівці компанії International Expert вважають, що однією з найважливіших ініціатив стала EU4Business, яка надавала гранти до 10 000 євро для підприємств у сферах переробної промисловості, креативних індустрій та логістики.

Ці гранти допомогли багатьом компаніям модернізувати виробничі процеси, зміцнити експортний потенціал та адаптуватися до нових ринкових умов.

Наприклад, аграрна компанія з Харківщини завдяки гранту від EU4Business змогла модернізувати своє обладнання та розширити експорт своєї продукції до країн ЄС. Підтримка дозволила не тільки відновити роботу після пошкоджень через війну, але й підвищити конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Цей грант допоміг покрити витрати на нове технологічне обладнання та адаптувати бізнес до вимог європейського.

Окрім EU4Business, підприємці також могли скористатися грантами від EIT Food, що пропонувала до 1 мільйона євро для стартапів у сферах сільського господарства та харчових технологій. Також діяла програма Google Cloud, яка надавала хмарні кредити до $350 000 для розвитку проєктів у сфері штучного інтелекту та Web3.

Реклама:

ІТ-стартап з Дніпра, що працює над рішеннями на основі штучного інтелекту, отримав $350 000 хмарних кредитів від програми Google Cloud. Це дало змогу стартапу розширити інфраструктуру для зберігання даних, масштабувати свій проєкт та залучити нових клієнтів.

Для підприємств, які постраждали від війни, існувала окрема підтримка від програми Mercy Corps, що надавала до $20 000 на відновлення бізнесу та його розвиток у постраждалих регіонах. Ця програма була особливо важливою для релокованих підприємств, які потребували додаткових ресурсів для стабілізації своєї діяльності.

Меблева фабрика з Львівщини, завдяки гранту від Mercy Corps, змогла відновити виробництво після релокації. Підприємство, яке постраждало від бойових дій на сході України, використало грантові кошти для відновлення своєї діяльності на новому місці, забезпечивши роботою місцеве населення.

Аналітики International Expert прогнозують, що в 2025 році українські підприємці матимуть ще більше можливостей для розвитку завдяки розширенню програм підтримки. Очікується, що EU4Business продовжить свою діяльність.

Також прогнозується продовження програм підтримки бізнесу, що постраждав від війни, зокрема від Mercy Corps, яка допоможе підприємствам стабілізувати свою діяльність і сприятиме їхньому довгостроковому розвитку.

Юристи International Expert рекомендують українським підприємцям, які планують взяти участь у бізнес-програмах ЄС ретельно до цього підготуватися. Спершу важливо детально ознайомитися з умовами грантових програм.

Підприємцям важливо вибрати саме ту програму, яка відповідає їхній сфері діяльності та бізнес-цілям. Якщо ви займаєтеся інноваційними технологіями, зверніть увагу на програму Google Cloud. Якщо ж ви працюєте в переробній або креативній індустрії, програма – на EU4Business​.

Кожна грантова програма має свої вимоги до документів. Юристи International Expert радять заздалегідь підготувати:

Опис проєкту з акцентом на інноваційність та експортний потенціал.

Фінансові звіти підприємства, бізнес-план та прогнози прибутковості.

Реєстраційні документи, ліцензії тощо.

Звертайте увагу на дедлайни (більшість програм мають обмежений термін подачі заявок, наприклад, для EU4Business це може бути до березня 2025 року)​.