Сибіга в Туреччині провів зустріч з Ердоганом

Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Туреччини провів зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга розповів у соцмережі Х (Twitter).

Він подякував Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та підкреслив зацікавленість України у подальшому розвитку співпраці з Туреччиною, особливо в оборонній сфері.

"Я також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру", – зазначив глава МЗС.

Реклама:

Building on their dialogue with President @ZelenskyyUa, I was honored to be received by President @RTErdogan. We are grateful for President Erdogan’s unwavering commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Crimea and other occupied regions belong to Ukraine. pic.twitter.com/5qwA2EuCxl