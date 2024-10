Сибига в Турции провел встречу с Эрдоганом

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Турцию провел встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига рассказал в соцсети Х (Twitter).

Он поблагодарил Эрдогана за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул заинтересованность Украины в дальнейшем развитии сотрудничества с Турцией, особенно в оборонной сфере.

"Я также подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в Черном море. Мы также обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру", – отметил глава МИД.

Реклама:

Building on their dialogue with President @ZelenskyyUa, I was honored to be received by President @RTErdogan. We are grateful for President Erdogan’s unwavering commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Crimea and other occupied regions belong to Ukraine. pic.twitter.com/5qwA2EuCxl