Лідер партії-агента Кремля у Молдові хоче оскаржувати референдум за вступ до ЄС

Засуджений у Молдові олігарх Ілан Шор, який є лідером однойменної політсили, заявив, що ініціює оскарження результатів референдуму щодо вступу Молдови у Євросоюз.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це він заявив у програмі російського пропагандиста Соловйова.

Шор заявив, що його політсила "буде юридично оскаржувати" результати референдуму, та що очікує підтримки інших опозиційних партій.

Нагадаємо, референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС провели одночасно з першим туром президентських виборів. Результати виявилися неприємною несподіванкою для команди Маї Санду – всередині Молдови понад 50% проголосували проти, а перемогу прихильників ЄС з мінімальною перевагою забезпечили голоси діаспори.

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У найбільш проросійському регіоні Молдови Гагаузії проти вступу у ЄС проголосували 95% тих, хто взяв участь.

Про причини та наслідки такого результату дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу