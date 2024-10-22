Лидер партии-агента Кремля в Молдове хочет оспаривать референдум за вступление в ЕС

Осужденный в Молдове олигарх Илан Шор, который является лидером одноименной политсилы, заявил, что инициирует обжалование результатов референдума по вступлению Молдовы в Евросоюз.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в программе российского пропагандиста Соловьева.

Шор заявил, что его политсила "будет юридически оспаривать" результаты референдума, и что ожидает поддержки других оппозиционных партий.

Напомним, референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС провели одновременно с первым туром президентских выборов. Результаты оказались неприятной неожиданностью для команды Майи Санду – внутри Молдовы более 50% проголосовали против, а победу сторонников ЕС с минимальным перевесом обеспечили голоса диаспоры.

Реклама:

В наиболее пророссийском регионе Молдовы Гагаузии против вступления в ЕС проголосовали 95% принявших участие.

О причинах и последствиях такого результата смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу