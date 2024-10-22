Польща підготувала рішення щодо диверсійних спроб РФ на своїй території

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський анонсував у вівторок рішення Варшави щодо диверсійних спроб Росії на польській території.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр сказав у інтерв’ю TVN24, пише "Європейська правда".

Сікорський коментував справу 51-річного громадянина України Сергія С., якого затримали на початку року та звинувачують у співпраці з російською розвідкою та підготовці підпалу лакофарбового заводу у Вроцлаві.

Глава МЗС зазначив, що обвинувачений зізнався, що "російські спецслужби наказали йому здійснити підпал у Вроцлаві".

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"У нас є інші подібні підпали по всій Європі, і ми знаємо про плани Росії щодо подальших підпалів. Завтра я оголошу рішення МЗС у зв'язку з цією справою", – заявив глава польської дипломатії у понеділок.

Сергій С., громадянин України, був затриманий взимку 2024 року співробітниками Агентства внутрішньої безпеки. Через два дні суд прийняв рішення про його тимчасовий арешт.

Він планував, як повідомило агентство, "підпалити об'єкти у місті Вроцлаві, які розташовані у безпосередній близькості до елементів інфраструктури, що мають стратегічне значення".

Сергій С., за даними Gazeta Wyborcza, домовився з прокуратурою. Затриманий хотів добровільно піддатися покаранню і погодив власний вирок із вроцлавськими слідчими.

Але окружний суд Вроцлава відхилив угоду, укладену між прокуратурою та обвинуваченим. На думку суду, покарання у вигляді трьох років позбавлення волі є занадто м'яким. Згідно з процедурою, прокуратура має скласти новий обвинувальний акт, а справа буде розглядатися у звичайному судовому порядку із допитом свідків та аналізом усіх доказів.

Нагадаємо, у вересні суд у Любліні оголосив вироки двом чоловікам, українцю та білорусу, за шпигунство на користь Росії.

Навесні 2024 року у Польщі затримали поляка, підозрюваного в співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Володимира Зеленського.