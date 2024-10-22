Оголошені Росією "іноагенти" виграли позов у Європейському суді з прав людини

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення за позовом низки організацій та людей, яких влада Росії оголосила "іноагентами", та присудив виплату десятків і сотень тисяч євро компенсацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила російська служба "Радіо Свобода", яка була позивачем до ЄСПЛ.

Суд у Страсбурзі одноголосно ухвалив, що російська влада порушила статті 10 і 11 Європейської конвенції про права людини, що стосуються свободи слова і свободи об'єднань.

Він постановив, що російське законодавство про "іноагентів" є стигматизуючим, таким, що вводить в оману, використовується дуже широко і непередбачувано, і назагал спрямоване на покарання, а не на підвищення прозорості роботи некомерційних організацій.

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Накладені Росією на "іноагентів" обмеження, як ідеться в рішенні ЄСПЛ, підривають фундамент демократичного суспільства.

Позов до Європейського суду з прав людини російська служба "Радіо Свобода" та її генеральний директор Андрєй Шарий подали у 2021 році. До позову приєднались понад 100 людей та організацій, оголошених "іноагентами".

У результаті ЄСПЛ присудив російському "Радіо Свобода" найбільшу компенсацію – 955 440 євро за матеріальну шкоду. Крім того, для відшкодування моральної шкоди Росія повинна буде виплатити заявникам суми від п'яти до десяти тисяч євро, не враховуючи компенсацій за матеріальну шкоду та оплати судових витрат.

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.

Водночас у Раді Європи не полишали надій змусити Росію виконувати вироки ЄСПЛ.