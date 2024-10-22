Объявленные Россией "иноагенты" выиграли иск в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека принял решение по иску ряда организаций и людей, которых власти России объявили "иноагентами", и присудил выплату десятков и сотен тысяч евро компенсаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила российская служба "Радио Свобода", которая была истцом в ЕСПЧ.

Суд в Страсбурге единогласно постановил, что российские власти нарушили статьи 10 и 11 Европейской конвенции о правах человека, касающиеся свободы слова и свободы объединений.

Он постановил, что российское законодательство об "иноагентах" является стигматизирующим, вводящим в заблуждение, используется очень широко и непредсказуемо, и в целом направлено на наказание, а не на повышение прозрачности работы некоммерческих организаций.

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Наложенные Россией на "иноагентов" ограничения, как говорится в решении ЕСПЧ, подрывают фундамент демократического общества.

Иск в Европейский суд по правам человека российская служба "Радио Свобода" и ее генеральный директор Андрей Шарий подали в 2021 году. К иску присоединились более 100 человек и организаций, объявленных "иноагентами".

В результате ЕСПЧ присудил российскому "Радио Свобода" самую большую компенсацию – 955 440 евро за материальный ущерб. Кроме того, для возмещения морального вреда Россия должна будет выплатить заявителям суммы от пяти до десяти тысяч евро, не учитывая компенсаций за материальный ущерб и оплаты судебных расходов.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году.

В то же время в Совете Европы не оставляли надежд заставить Россию выполнять приговоры ЕСПЧ.