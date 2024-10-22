FT: Туреччина блокує експорт товарів військового призначення до РФ після попередження США

Туреччина таємно заблокувала експорт до Росії товарів військового призначення американського походження після того, як отримала попередження від США про можливі "наслідки".

Про це стало відомо виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники видання розповіли, що останніми тижнями Анкара внесла зміни до своєї митної системи, щоб заблокувати експорт понад чотирьох десятків категорій товарів американського походження, які Вашингтон і його союзники вважають життєво важливими для військових дій РФ в Україні.

За словами одного зі співрозмовників, електронна митна система Туреччини більше не дозволяє експортерам відправляти партії бойового спорядження, хоча раніше вони могли постачатись.

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Джерело видання розповіло, що про обмеження торгівлі, які зачіпають цивільні компоненти, такі як мікросхеми і системи дистанційного керування, які, як вважають західні союзники, використовуються в озброєнні, не було оголошено публічно через "політичну делікатність".

Видання також нагадує, що турецькі банки різко скоротили бізнес із російськими контрагентами цього року після того, як США видали указ, що загрожує санкціями проти кредиторів, які обробляють транзакції для військової машини Кремля.

Вашингтон уже давно побоюється, що Туреччину використовують як посередника, через якого Росія отримує доступ до товарів військового призначення, і ця підозра затьмарює відносини між двома країнами.

Нагадаємо, влітку США попередили Туреччину про наслідки, якщо країна не припинить експорт до Росії американського обладнання, яке можна використати у військових цілях.

Варто зазначити, що наприкінці минулого року США запровадили санкційний механізм проти іноземних фінансових установ, які виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

Це суттєво вплинуло на грошові потоки між РФ та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати й Казахстан.