FT: Турция блокирует экспорт товаров военного назначения в РФ после предупреждения США

Турция тайно заблокировала экспорт в Россию товаров военного назначения американского происхождения после того, как получила предупреждение от США о возможных "последствиях".

Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Собеседники издания рассказали, что в последние недели Анкара внесла изменения в свою таможенную систему, чтобы заблокировать экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые Вашингтон и его союзники считают жизненно важными для военных действий РФ в Украине.

По словам одного из собеседников, электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправлять партии боевого снаряжения, хотя ранее они могли поставляться.

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Источник издания рассказал, что об ограничениях торговли, которые затрагивают гражданские компоненты, такие как микросхемы и системы дистанционного управления, которые, как считают западные союзники, используются в вооружении, не было объявлено публично из-за "политической деликатности".

Издание также напоминает, что турецкие банки резко сократили бизнес с российскими контрагентами в этом году после того, как США издали указ, грозящий санкциями против кредиторов, которые обрабатывают транзакции для военной машины Кремля.

Вашингтон уже давно опасается, что Турцию используют в качестве посредника, через которого Россия получает доступ к товарам военного назначения, и это подозрение омрачает отношения между двумя странами.

Напомним, летом США предупредили Турцию о "последствиях", если страна не прекратит экспорт в Россию американского оборудования, которое можно использовать в военных целях.

Стоит отметить, что в конце прошлого года США ввели санкционный механизм против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.

Это существенно повлияло на денежные потоки между РФ и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.