В Польше во время строительства дороги нашли останки двух немецких военных во время строительства дороги

В Польше во время строительства автодороги случайно нашли останки двух людей, почти наверняка – военных немецкого Вермахта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Останки обнаружили во время строительства автодороги S7 на территории Мазовецкого воеводства возле Плонска. После находки на место вызвали полицию для документации фактов.

FB/OSP Kroczewo

СМИ узнали, что почти наверняка это солдаты нацистской Германии, следователи предполагают, что это были молодые люди примерно 20-летнего возраста. Рядом нашли также именной жетон, подтвердивший эти предположения.

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Один из опрошенных свидетелей, мужчина в возрасте за 90 лет, рассказал, что помнит, что примерно в этом месте видел расстрел.

Представительница прокуратуры Ева Амброзяк подтвердила эту информацию, раскрыв, что в черепе одного из найденных мужчин есть отверстие от пули и у него были связаны руки. Именной жетон в хорошем состоянии и погибшего можно четко прочесть.

Информацию о находке передали польскому Институту национальной памяти и немецкой организации, занимающейся поиском и перезахоронением пропавших без вести военных того времени.

В Европе до сих пор продолжают находить тела военных, пропавших без вести во время Первой и Второй мировых войн. Одна из предыдущих таких находок была на севере Франции, она символически совпала с годовщиной завершения Первой мировой войны.

Осенью 2023 года возле Гданьска нашли останки немецкого военного судна.