ЗМІ: Польща через два місяці розслідування не знайшла порушення її простору "об'єктом" з України

У Польщі заявили, що наприкінці серпня не було зафіксовано порушення польського повітряного простору над Люблінщиною невідомим об'єктом.

Про це повідомило RMF24 із посиланням на дані остаточних висновків звіту спеціальної комісії, передає "Європейська правда".

Як розповіло видання, спеціальна комісія, створена при Оперативному командуванні Збройних сил, розслідує можливість польоту російського безпілотника над Польщею.

Інцидент, як нагадали, стався 26 серпня, а 10-денні пошуки залишків апарату закінчилися безрезультатно.

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Решту висновків свого висновку комісія засекретила, передає видання.

Зазначається, що польська ідея полягає в тому, що сторонні "не повинні мати можливості визначити, що може бути не так з системою моніторингу або процедурами".

Як зазначило видання, досі існувало дві версії причини тривоги в країні: через метеорологічне явище або електронні перешкоди чи збій у системі.

Нагадаємо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і скоріш за все йдеться про безпілотник.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і що він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини