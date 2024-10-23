СМИ: Польша спустя два месяца расследования не нашла нарушения ее пространства "объектом" из Украины

В Польше заявили, что в конце августа не было зафиксировано нарушение польского воздушного пространства над Люблинским воеводством неизвестным объектом.

Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на данные окончательных выводов отчета специальной комиссии, передает "Европейская правда".

Как рассказало издание, специальная комиссия, созданная при Оперативном командовании Вооруженных сил, расследует возможность полета российского беспилотника над Польшей.

Инцидент, как сообщается, произошел 26 августа, а 10-дневные поиски остатков аппарата закончились безрезультатно.

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Остальные выводы своего заключения комиссия засекретила, передает издание.

Отмечается, что польская идея заключается в том, что посторонние "не должны иметь возможности определить, что может быть не так с системой мониторинга или процедурами".

Как отметило издание, до сих пор существовало две версии причины тревоги в стране: из-за метеорологического явления или электронных помех либо сбоя в системе.

Напомним, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и скорее всего речь идет о беспилотнике.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.