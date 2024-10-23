Литва виділяє мільйон євро на підтримку євроінтеграції України

Кабінет міністрів Литви схвалив виділення одного мільйона євро для підтримки євроінтеграційних процесів України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Кошти виділяють в рамках проєкту "Інструмент підтримки інтеграції ЄС для України", що фінансується Європейською комісією.

Кошти будуть розподілені протягом кількох років: 330 тисяч євро у 2025 і 2026 роках, і 340 тисяч євро у 2027 році.

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Цей проєкт націлений на зміцнення державних інститутів України та підвищення їхнього потенціалу у сфері координації та моніторингу інтеграції з ЄС, гармонізації законодавства та поліпшення комунікації з питань євроінтеграції.

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.

Із них, як уже повідомлялось, 10 млн євро Литва інвестує у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" в Україні. Також вона передасть Києву радари, обладнання для розмінування, системи ППО малої дальності.