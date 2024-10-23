Литва выделяет миллион евро на поддержку евроинтеграции Украины
Кабинет министров Литвы одобрил выделение одного миллиона евро для поддержки евроинтеграционных процессов Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Средства выделяют в рамках проекта "Инструмент поддержки интеграции ЕС для Украины", финансируемого Европейской комиссией.
Средства будут распределены в течение нескольких лет: 330 тысяч евро в 2025 и 2026 годах, и 340 тысяч евро в 2027 году.
Проект нацелен на укрепление государственных институтов Украины и повышение их потенциала в сфере координации и мониторинга интеграции с ЕС, гармонизации законодательства и улучшения коммуникации по вопросам евроинтеграции.
Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что в этом году его государство планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро.
Из них, как уже сообщалось, 10 млн евро Литва инвестирует в производство ракетного беспилотного комплекса "Паляниця" в Украине. Также она передаст Киеву радары, оборудование для разминирования, системы ПВО малой дальности.