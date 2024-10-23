Інцидент на поминках у Фінляндії: гея не пустили до зали, за справу взялась поліція

Фінська поліція розпочала попереднє розслідування можливого випадку дискримінації на панахиді в місті Гаапаярві, коли представника кейтерингової компанії не пустили на поминки жінки через приналежність до ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Поліція почала розслідування на підставі публікацій у ЗМІ. Власниця приміщення, де відбувались поминки, Ейра Майяла підтвердила журналістам, що не пустила чоловіка саме через сексуальну орієнтацію.

"Я сказала, що це буде репутаційною втратою для мого бізнесу, якщо вони тут з'являться. Цей бруд і без того вже заполонив школи і все інше", – заявила Майяла.

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Пастор Карі Тіірола розповів, що Майяла з'явилася на поминках і почала також ображати його та гостей, які зібралися. На її думку, пастор у релігійних питаннях вводив людей в оману.

Близькі, які зібралися пом'янути покійного члена сім'ї, описують ситуацію як вкрай незручну і шокуючу. У результаті гостям, які приїхали на поминки, довелося переміститися в сусідній спортивний центр, щоб провести церемонію.

Онука покійної Інка Раутаоя заявляє, що найбільше її образила причина, через яку поминки її двоюрідної бабусі Сюльві скасували.

"Якби ми знали, що власниця приміщення – гомофобка, ми б ніколи до неї не звернулися. Ми не хочемо підтримувати такий бізнес", – розповіла вона.

У Фінляндії дискримінація є правопорушенням, що переслідується за законом, тому для цього не потрібна заява від потерпілого.

Улітку, нагадаємо, у Норвегії визнали винним у тероризмі норвежця іранського походження Заніяра Матапура за напад на ЛГБТ-фестиваль в Осло 2022 року та засудили до 30 років ув'язнення.