Инцидент на поминках в Финляндии: гея не пустили в зал, за дело взялась полиция

Финская полиция начала предварительное расследование возможного случая дискриминации на панихиде в городе Хаапаярви, когда представителя кейтеринговой компании не пустили на поминки женщины из-за принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Полиция начала расследование на основании публикаций в СМИ. Владелица помещения, где проходили поминки, Эйра Майяла подтвердила журналистам, что не пустила мужчину именно из-за сексуальной ориентации.

"Я сказала, что это будет репутационной потерей для моего бизнеса, если они здесь появятся. Эта грязь и без того уже заполонила школы и все остальное", – заявила Майяла.

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Пастор Кари Тиирола рассказал, что Майяла появилась на поминках и начала также оскорблять его и собравшихся гостей. По ее мнению, пастор в религиозных вопросах вводил людей в заблуждение.

Близкие, которые собрались помянуть покойного члена семьи, описывают ситуацию как крайне неудобную и шокирующую. В результате гостям, приехавшим на поминки, пришлось переместиться в соседний спортивный центр, чтобы провести церемонию.

Внучка покойной Инка Раутаоя заявляет, что больше всего ее оскорбила причина, по которой поминки ее двоюродной бабушки Сюльви отменили.

"Если бы мы знали, что владелица помещения – гомофобка, мы бы никогда к ней не обратились. Мы не хотим поддерживать такой бизнес", – рассказала она.

В Финляндии дискриминация является правонарушением, преследуемым по закону, поэтому для этого не требуется заявление от потерпевшего.

Летом, напомним, в Норвегии признали виновным в терроризме норвежца иранского происхождения Занияра Матапура за нападение на ЛГБТ-фестиваль в Осло 2022 года и приговорили к 30 годам заключения.