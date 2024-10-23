СМИ: Трое террористов совершили нападение на оборонное предприятие в Турции

Террористическую атаку в провинции Анкара на компанию Turkish Aerospace Industries, которая занимает важное место в развитии турецких систем вооружения, совершили трое террористов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN Turk.

В турецких СМИ были обнародованы изображения террористов, совершивших атаку. На кадрах видно, как трое террористов, в том числе женщина, подъехали к воротам предприятия на такси, вышли из автомобиля с длинноствольным оружием и совершили нападение.

Через некоторое время на кадрах был виден мощный взрыв возле такси. Было видно, что после взрыва в окрестностях возникла паника.

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Объект, подвергшийся нападению, – это штаб-квартира компании в Кахраманказане, примерно в 28 км от Анкары. Пока не ясно, где именно и что именно было атаковано.

Несколько человек погибли и получили ранения в результате теракта, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Он не назвал конкретных цифр жертв, но пообещал держать общественность в курсе событий.

Turkish Aerospace Industries – государственная компания по производству оружия и аэрокосмическим технологиям, базирующаяся вблизи столицы Турции Анкары.

Она производит как военные, так и гражданские самолеты и вертолеты, а также беспилотные системы для вооруженных сил Турции и других стран мира.

TAI была создана с целью уменьшения зависимости Турции от иностранного импорта аэрокосмических технологий военного назначения.