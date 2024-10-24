Финляндия навсегда закрыла два КПП на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии окончательно закрыла временные пункты пересечения границы в Лиексанском районе "Инари" и "Париккала" и теперь снимает указатели.

Об этом сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на информацию от Пограничной службы страны, передает "Европейская правда".

Как известно, движение через оба временные пункты пересечения границы было заблокировано в течение длительного времени.

В "Инари" и "Париккала" движение было закрыто с 1 ноября 2021 года и 19 апреля 2022 года соответственно из-за ограничений на экспорт российской древесины.

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"Решение никоим образом не меняет текущую ситуацию и не повлияет на местных жителей. Это было окончательное решение о закрытии пункта пропуска "Инари", – проинформировал заместитель командующего пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен.

Общественный вещатель отметил, что решение о закрытии временных пунктов пересечения границы было принято единогласно начальником финской пограничной службы и начальником российской пограничной службы в октябре.

В результате этого решения Финляндии придется внести изменения в правительственное постановление о пунктах пересечения границы, чтобы ликвидировать пункты пропуска "Париккала" и "Инари".

Как передают журналисты, пограничная служба теперь разрабатывает практические шаги для выполнения этого решения. На практике это означает, например, снятие знаков, указывающих на пункт пересечения границы

Возможное открытие временных пунктов пересечения границы в будущем возможно в соответствии с соглашением о пунктах пересечения границы между Финляндией и Россией, добавили пограничники.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

Накануне сообщалось, что в финском Ваалимаа уже частично построен забор на восточной границе с Россией.