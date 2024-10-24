В Нидерландах начали проверять, как офисы соблюдают запрет одноразовых стаканчиков

В Нидерландах начали ходить с проверками по выполнению офисами запрета на одноразовые стаканчики возле кулеров и кофемашин – требования, действующего с начала года для уменьшения количества пластикового мусора.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

С 1 января этого года в Нидерландах не разрешено ставить в офисах пластиковые или "бумажные" стаканчики (внутри все же есть пластик для водонепроницаемости), которые после разового использования оказываются на свалке и производят огромные объемы отходов.

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Инспекции имеют целью проверить, есть ли крупные компании, которые игнорируют нововведения.

В Нидерландах ежедневно выбрасывается около 19 миллионов одноразовых стаканчиков и 4,5 млн пластиковых бутылок. Правительство поставило цель за несколько лет сократить объемы такого пластикового мусора на 40% по сравнению с 2022 годом.

В 2024 году запрет на одноразовые стаканчики запустили в так называемых "закрытых средах" – офисах, учебных заведениях, спортклубах, на фестивалях и тому подобное. Теперь в таких помещениях нужно ставить посуду многоразового использования.

Участники инспекций говорят, что очень большая часть посещенных компаний уже перешли на стеклянную посуду, а некоторые даже подарили работникам бонусы на покупку хорошей офисной чашки для личного пользования.

Напомним, в ЕС готовят революционный законопроект по упаковке товаров, направленный на уменьшение количества пластикового мусора. Среди прочего, в нем говорится о запрете мелкой порционной пластиковой упаковки для соусов, напитков, шампуней, кремов и т.д. в ресторанной и гостиничной сфере.

С 2021 года в Евросоюзе начал действовать запрет продажи одноразовых пластиковых изделий.

В парламенте Франции появился законопроект о запрете упаковывать воду в пластиковые бутылки объемом менее 0,5 литра.