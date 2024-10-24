СМИ: Президентство Трампа может сильно ударить по экономике Германии

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США может стать серьезным ударом для экономики Германии, особенно если он начнет торговую войну между США и Европой.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на исследование Немецкого экономического института IW, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, Трамп планирует ввести общие тарифы в размере от 10% до 20% на почти весь импорт, а также значительно повысить тарифы на китайские товары до 60% и более. По его словам, такие меры будут способствовать росту производства в США.

Исследование указывает, что если администрация Трампа введет тарифы на уровне 20% для стран ЕС, а Европа ответит аналогичными действиями – ВВП еврозоны может снизиться на 1,3% в 2027 и 2028 годах, а в Германии на 1,5%.

Реклама:

Влияние на экономику ЕС будет расти с 2025-го до 2028 года, тогда как США испытают наибольшее падение в первые два года. Исследование прогнозирует, что ВВП США снизится на 1,3% в случае тарифов 10% и на 1,5% в случае тарифов 20% в 2025 году.

По прогнозу Международного валютного фонда, Германия станет единственной страной G7, которая не испытает экономического роста в течение двух лет подряд.

Немецкий экспорт сократился на 0,3% в 2023 году из-за слабого мирового спроса и геополитической нестабильности, а в 2024 году правительство ожидает сокращения на 0,1%.

Также, как отмечается в отчете, немецкий экспорт в США может упасть на 14,9%, если Трамп введет тарифы в размере 60% на китайские товары и 20% на продукцию из других стран.

Особенно пострадают такие сектора, как автомобильная промышленность (падение экспорта на 32%) и фармацевтика (падение на 35%).

Отметим, что летом в Брюсселе оценивали, что такие тарифы принесут Евросоюзу до 150 миллиардов евро убытков в год.

Недавно в Германии также подсчитали, что ее экспорт в США может упасть почти на 15%, если Трамп победит на выборах в США в ноябре.

Однако, 15 октября, Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами, если Трамп победит на выборах в США и воплотит угрозу ввести тарифы на европейский импорт.