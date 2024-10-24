Международный уголовный суд проверяет жалобу на прокурора из-за домогательств

В Международном уголовном суде подтвердили, что проверяют обвинения в сторону главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана из-за якобы домогательств, о чем публично стало известно на прошлой неделе.

Об этом говорится в распространенном 24 октября заявлении председателя Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС, передает "Европейская правда".

В заявлении говорится, что в связи с публичными сообщениями о вероятных неправомерных действиях прокурора Суда в отношении сотрудника его Офиса началась внутренняя проверка на основе независимого надзорного механизма (IOM).

"Суд придерживается политики нулевой толерантности к запрещенному поведению, такому как домогательства, в частности сексуальные домогательства, дискриминация и злоупотребление властью", – подчеркнул председатель Ассамблеи.

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В заявлении не уточняется, какие последствия могут наступить для Карима Хана в случае доказательства правдивости обвинений.

О жалобе на прокурора МУС из-за якобы домогательств стало известно в конце прошлой недели из публикации британского таблоида Daily Mail. Утверждалось, что жалобу подала секретарь Офиса прокурора Суда.

Таблоид писал, что женщина, якобы пострадавшая от домогательств Хана, не хотела подать официальную жалобу, поэтому за нее это сделала коллега, которой она об этом рассказала.

По информации Daily Mail, обвинения против прокурора Международного уголовного суда появились за две недели до того, как он объявил о ходатайстве об ордерах на арест высокопоставленных чиновников Израиля и главарей террористической группировки ХАМАС.