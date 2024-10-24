У Словенії скасували референдум про будівництво другого ядерного реактора
Словенський парламент вирішив скасувати консультативний референдум щодо будівництва другого енергоблоку на єдиній атомній електростанції країни, який мав відбутись 24 листопада.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Slovenian Times.
Рішення про скасування референдуму ухвалили через тиждень після того, як місцевий телеканал показав записи телефонних розмов політиків двох провідних партій – владного Руху "Свобода" та опозиційних соціал-демократів.
На записах політики обговорювали, як обійти юридичні проблеми, пов'язані з питанням про розширення АЕС, винесеним на референдум.
Крім того, одне з останніх опитувань засвідчило, що у Словенії помітно поменшало прихильників побудови ще одного енергоблоку атомної станції – з майже 70% до 59%, причому 64% опитаних сказали, що не мають достатньої інформації про проєкт.
У правлячій партії Словенії вже пообіцяли повернутись до питання референдуму в листопаді, коли будуть вирішені юридичні труднощі.
Словенія – найменша з понад 30 країн світу, в яких діють атомні електростанції. Розташована поблизу хорватського кордону, словенська АЕС Кршко перебуває у спільній власності Словенії та Хорватії.
Термін експлуатації АЕС розрахований до 2043-го. Після землетрусу у Хорватії у грудні 2020 року роботу станції тимчасово призупинили.
За поточними оцінками, вартість побудови другого енергоблоку на Кршко становить від 9,6 до 15,4 мільярда євро.