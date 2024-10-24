В Словении отменили референдум о строительстве второго ядерного реактора

Словенский парламент решил отменить консультативный референдум по строительству второго энергоблока на единственной атомной электростанции страны, который должен был состояться 24 ноября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Slovenian Times.

Решение об отмене референдума приняли через неделю после того, как местный телеканал показал записи телефонных разговоров политиков двух ведущих партий – правящего Движения "Свобода" и оппозиционных социал-демократов.

На записях политики обсуждали, как обойти юридические проблемы, связанные с вопросом о расширении АЭС, вынесенным на референдум.

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Кроме того, один из последних опросов показал, что в Словении заметно уменьшилось число сторонников постройки еще одного энергоблока атомной станции – с почти 70% до 59%, причем 64% опрошенных сказали, что не имеют достаточной информации о проекте.

В правящей партии Словении уже пообещали вернуться к вопросу референдума в ноябре, когда будут решены юридические трудности.

Словения – самая маленькая из более 30 стран мира, в которых действуют атомные электростанции. Расположенная вблизи хорватской границы, словенская АЭС Кршко находится в совместной собственности Словении и Хорватии.

Срок эксплуатации АЭС рассчитан до 2043-го. После землетрясения в Хорватии в декабре 2020 года работу станции временно приостановили.

По текущим оценкам, стоимость постройки второго энергоблока на Кршко составляет от 9,6 до 15,4 миллиарда евро.