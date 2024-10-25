Митниці України та Литви домовилися автоматизувати обмін інформацією

Керівники митних органів України та Литви підписали в Києві меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки до впровадження автоматизованого обміну митною інформацією.

Про це повідомила в п'ятницю литовська митниця, пише "Європейська правда".

За словами генерального директора митниці Даріуса Жвіронаса, меморандум є безпрецедентним кроком, коли країни, які не мають спільного кордону, домовляються про обмін інформацією.

Крім того, керівники митниць обговорили можливість розширення підписаної у Вільнюсі в травні угоди про застосування єдиних заходів контролю в рамках реалізації санкцій проти Росії та Білорусі з метою залучення інших країн ЄС.

Реклама:

До угоди, яку тоді у Вільнюсі підписали керівники митниць Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії, згодом приєдналася Хорватія.

Сергій Звягінцев, голова Державної митної служби України, заявив, що українська митниця викриває схеми компаній, які обходять санкції і використовують треті країни для приховування справжнього походження товарів.

Нещодавно, нещодавно у Литві митниця вирішила посилити контроль за посилками в поїздах із Росії, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил.

На початку жовтня митники прозвітували про конфіскацію кількох військових вантажів, які прямували до Росії, та оголосила про їхнє передання Україні.