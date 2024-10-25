Таможни Украины и Литвы договорились автоматизировать обмен информацией

Руководители таможенных органов Украины и Литвы подписали в Киеве меморандум о взаимопонимании по подготовке к внедрению автоматизированного обмена таможенной информацией.

Об этом сообщила в пятницу литовская таможня, пишет "Европейская правда".

По словам генерального директора таможни Дариуса Жвиронаса, меморандум является беспрецедентным шагом, когда страны, не имеющие общей границы, договариваются об обмене информацией.

Кроме того, руководители таможен обсудили возможность расширения подписанного в Вильнюсе в мае соглашения о применении единых мер контроля в рамках реализации санкций против России и Беларуси с целью привлечения других стран ЕС.

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К соглашению, которое тогда в Вильнюсе подписали руководители таможен Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии, впоследствии присоединилась Хорватия.

Сергей Звягинцев, председатель Государственной таможенной службы Украины, заявил, что украинская таможня разоблачает схемы компаний, которые обходят санкции и используют третьи страны для сокрытия истинного происхождения товаров.

Недавно, недавно в Литве таможня решила усилить контроль за посылками в поездах из России, чтобы не допустить перевозки предметов, предназначенных для российских вооруженных сил.

В начале октября таможенники отчитались о конфискации нескольких военных грузов, которые направлялись в Россию, и объявила об их передаче Украине.