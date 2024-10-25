Азербайджан розповів послу ЄС про обурення резолюцією Європарламенту

Міністерство закордонних справ Азербайджану в п’ятницю, 25 жовтня, викликало голову представництва ЄС Петера Міхалка та висловило йому протест через ухвалену напередодні резолюцію Європарламенту.

Про це йдеться в повідомленні азербайджанського МЗС, пише "Європейська правда".

Представники зовнішньополітичного відомства Азербайджану "рішуче засудили" резолюцію, ухвалену Європарламентом 24 жовтня, а також "необґрунтовані й упереджені думки", висловлені представниками Єврокомісії під час дебатів.

"Було підкреслено, що продовження кампанії очорнення проти Азербайджану через різні інститути ЄС, заяви і кроки, які зазіхають на суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану і втручання у внутрішні справи країни заохочують реваншизм у Вірменії і тим самим завдають шкоди зусиллям зі встановлення миру в регіоні", – йдеться в повідомленні.

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МЗС Азербайджану зажадав від Євросоюзу утриматися від "упереджених кроків, що порушують суверенітет і територіальну цілісність" його країни, а також "підривають мир і стабільність у регіоні".

Нагадаємо, в ухваленій напередодні резолюції євродепутати вказали на постійні порушення прав людини в Азербайджані та побоювання, що збільшення імпорту газу з Азербайджану до ЄС може бути компенсоване імпортом російського газу з боку Баку.

Вони також закликали покласти край залежності ЄС від експорту газу з Азербайджану.

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