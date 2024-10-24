Європарламент вимагає зупинити залежність ЄС від газу з Азербайджану

У четвер Європейський парламент засудив незадовільну ситуацію з правами людини в Азербайджані і закликав ЄС покласти край газовій залежності від Баку.

Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту.

Посилаючись на постійні порушення прав людини в Азербайджані та побоювання, що збільшення імпорту газу з Азербайджану до ЄС може бути компенсоване імпортом російського газу з боку Баку, депутати Європарламенту закликають покласти край залежності ЄС від експорту газу з Азербайджану.

"Європарламент закликає ЄС припинити залежність від експорту газу з Азербайджану", – сказано в ухваленому тексті.

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Євродепутати також просять Єврокомісію призупинити дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики між ЄС та Азербайджаном 2022 року.

Крім того, в резолюції зазначається, що будь-яка майбутня угода про партнерство між ЄС та Азербайджаном має бути обумовлена звільненням Баку політичних в'язнів, проведенням правових реформ, покращенням загальної ситуації з правами людини в країні, а також демонстрацією справжньої готовності до мирних переговорів із Вірменією після азербайджанського наступу на Нагірний Карабах у 2023 році.

Резолюція була прийнята 453 голосами "за", 31 – "проти". Ще 89 депутатів утрималися.

Як повідомляли, у липні 2024 року Україна і Європейський Союз звернулись до Азербайджану із пропозицією постачати природний газ до Європи через Україну після того, як в кінці року закінчиться чинний контракт з Росією про транзит.

Теперішня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон нещодавно заявляла, що ЄС вже готовий повністю відмовитися від постачання з Москви.

Тим часом в українському уряді знають, що під виглядом транзиту азербайджанського газу може реалізовуватись схема заміщення: Азербайджан може купувати російський газ для себе, щоб вивільнити обсяги для імпорту до ЄС.