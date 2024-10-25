Азербайджан рассказал послу ЕС о возмущении резолюцией Европарламента

Министерство иностранных дел Азербайджана в пятницу, 25 октября, вызвало главу представительства ЕС Петера Михалка и выразило ему протест из-за принятой накануне резолюции Европарламента.

Об этом говорится в сообщении азербайджанского МИД, пишет "Европейская правда".

Представители внешнеполитического ведомства Азербайджана "решительно осудили" резолюцию, принятую Европарламентом 24 октября, а также "необоснованные и предвзятые мнения", высказанные представителями Еврокомиссии во время дебатов.

"Было подчеркнуто, что продолжение кампании очернения против Азербайджана через различные институты ЕС, заявления и шаги, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и вмешательство во внутренние дела страны поощряют реваншизм в Армении и тем самым наносят ущерб усилиям по установлению мира в регионе", – говорится в сообщении.

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МИД Азербайджана потребовал от Евросоюза воздержаться от "предвзятых шагов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность" его страны, а также "подрывающих мир и стабильность в регионе".

Напомним, в принятой накануне резолюции евродепутаты указали на постоянные нарушения прав человека в Азербайджане и опасения, что увеличение импорта газа из Азербайджана в ЕС может быть компенсировано импортом российского газа со стороны Баку.

Они также призвали положить конец зависимости ЕС от экспорта газа из Азербайджана.

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