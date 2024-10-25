Глава Євроради: Європа не повинна стати "світовим музеєм"

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав ідею стратегічної автономії Європейського Союзу, заявивши, що він повинен бути готовим до майбутніх криз та більш активної ролі у світі.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам проєкту The European Newsroom, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мішеля, інвестиції в технічний розвиток і дослідження, співпраця з ключовими регіонами світу, а також підвищення обізнаності про потенціал і цінності ЄС повинні відігравати значну роль у зміцненні ролі Євросоюзу на світовій арені.

"Ми повинні зробити все, щоб не перетворитися на світовий музей. Ми продемонстрували цим конкретним проєктом, Європейським Союзом, що ми змогли сприяти економічному розвитку, зростанню, соціальній згуртованості всередині ЄС", – підкреслив він.

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Глава Євроради серед найбільших викликів для майбутнього ЄС назвав економічний розвиток, розширення європейських оборонних можливостей, а також міграцію.

На його думку, для подолання криз Європейському Союзу потрібно насамперед зосередити зусилля на збереженні підтримки європейських громадян.

"Ми повинні пояснювати, що ми робимо, і чому ми діємо саме так. Ми повинні пояснювати, чому ми підтримуємо Україну… чому ми повинні прискорити зусилля щодо приєднання нових країн-членів, чому ми повинні побудувати нову парадигму з погляду оборони", – перелічив Мішель.

Термін повноважень Шарля Мішеля закінчується наприкінці листопада, а його наступником на посаді голови Євроради стане колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Детально про нього "ЄвроПравда" розповідала у статті Фаворит із масою зауважень.