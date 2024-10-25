Глава Евросовета: Европа не должна стать "мировым музеем"

Президент Европейского совета Шарль Мишель поддержал идею стратегической автономии Европейского Союза, заявив, что он должен быть готовым к будущим кризисам и более активной роли в мире.

Об этом он сказал в интервью журналистам проекта The European Newsroom, сообщает "Европейская правда".

По словам Мишеля, инвестиции в техническое развитие и исследования, сотрудничество с ключевыми регионами мира, а также повышение осведомленности о потенциале и ценности ЕС должны играть значительную роль в укреплении роли Евросоюза на мировой арене.

"Мы должны сделать все, чтобы не превратиться в мировой музей. Мы продемонстрировали этим конкретным проектом, Европейским Союзом, что мы смогли способствовать экономическому развитию, росту, социальной сплоченности внутри ЕС", – подчеркнул он.

Реклама:

Глава Евросовета среди самых больших вызовов для будущего ЕС назвал экономическое развитие, расширение европейских оборонных возможностей, а также миграцию.

По его мнению, для преодоления кризисов Европейскому Союзу нужно прежде всего сосредоточить усилия на сохранении поддержки европейских граждан.

"Мы должны объяснять, что мы делаем, и почему мы действуем именно так. Мы должны объяснять, почему мы поддерживаем Украину... почему мы должны ускорить усилия по присоединению новых стран-членов, почему мы должны построить новую парадигму с точки зрения обороны", – перечислил Мишель.

Срок полномочий Шарля Мишеля истекает в конце ноября, а его преемником на посту председателя Евросовета станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Подробно о нем "ЕвроПравда" рассказывала в статье Фаворит с массой замечаний.