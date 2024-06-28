Експрем'єр Португалії готовий до "місії" стати президентом Євроради

Колишній прем’єр Португалії Антоніу Кошта, кандидатуру якого серед іншого затвердили лідери ЄС на посаду президента Європейської ради, заявив, що готовий до цього виклику.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Кошти, він бере на себе відповідальність очолювати Єврораду "з сильним почуттям місії".

"Я дякую членам Євроради за довіру, яку вони виявили, обравши мене, Партії європейських соціалістів та уряду Португалії за їхню підтримку у прийнятті цього рішення", – написав він.

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Кошта підкреслив, що на посаді глави Євроради він буде повністю відданий "сприянню єдності між усіма 27 державами-членами" і зосередиться на виконанні Стратегічного порядку денного, ухваленого лідерами ЄС напередодні.

Він також схвально ставиться до переобрання президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на другий термін та призначення прем’єрки Естонії Каї Каллас на посаду топдипломата ЄС.

"Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з ними в дусі лояльної співпраці між європейськими інституціями", – додав Кошта.

Окремо він подякував чинному президенту Євроради Шарлю Мішелю "за його відданість Європі".

Як відомо, глави держав та урядів Європейського Союзу дійшли згоди щодо розподілу посад у блоці на наступний політичний термін.

Саміт затвердив кандидатуру Урсули фон дер Ляєн від правоцентристської Європейської народної партії для призначення на посаду президентки Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.

Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта від соціал-демократів, якого лідери погодилися призначити на 2,5 роки, після чого можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.

Очільницею дипломатичної служби ЄС, тобто високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні п'ять років стане Кая Каллас, нині прем’єрка Естонії.

"Європейська правда" раніше розповідала про Кошту та про причини його затвердження лише на короткий термін у статті "Фаворит із масою зауважень"

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