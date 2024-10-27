Президент Литви: Результати виборів у Грузії несумісні зі зближенням із ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа заявив після грузинських парламентських виборів, що Грузія віддаляється від можливого членства в Євросоюзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Науседа засумнівався, чи справді партія влади "Грузинська мрія" здобула найбільшу підтримку грузинів під час суботнього голосування

"Перш за все, питання в тому, чи перемогла ("Грузинська мрія")? Ось у чому проблема. Ми навіть не можемо сказати, виграли вони чи програли.

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По-друге – ну, у самій Грузії цьому радіє тільки одна людина – Бідзіна Іванішвілі. Або цьому можуть радіти тільки ті сили, які перебувають за межами Грузії, тому що ці результати виборів абсолютно несумісні зі зближенням із Євросоюзом", – сказав журналістам у неділю Науседа.

"Бачачи те, що послідовно робив цей попередній уряд останні півтора року, я не бачу жодних можливостей, тому що бачу абсолютно протилежний рух – від Євросоюзу", – заявив він.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 27 жовтня ввечері заявила про невизнання результатів парламентських виборів, які назвала "російськими", та закликала людей вийти на масові протести.

Глава Євроради Шарль Мішель закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено, та повідомив, що виніс питання Грузії на неформальний саміт ЄС у листопаді.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після невизнання президенткою Грузії результатів парламентських виборів заявив, що Європа має стати на бік грузинського народу.