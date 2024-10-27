Президент Литвы: Результаты выборов в Грузии несовместимы со сближением с ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил после грузинских парламентских выборов, что Грузия отдаляется от возможного членства в Евросоюзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Науседа усомнился, действительно ли партия власти "Грузинская мечта" получила наибольшую поддержку грузин во время субботнего голосования

"Прежде всего, вопрос в том, победила ли ("Грузинская мечта")? Вот в чем проблема. Мы даже не можем сказать, выиграли они или проиграли.

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Во-вторых – ну, в самой Грузии этому радуется только один человек – Бидзина Иванишвили. Или этому могут радоваться только те силы, которые находятся за пределами Грузии, потому что эти результаты выборов абсолютно несовместимы со сближением с Евросоюзом", – сказал журналистам в воскресенье Науседа.

"Видя то, что последовательно делало это предыдущее правительство последние полтора года, я не вижу никаких возможностей, потому что вижу абсолютно противоположное движение – от Евросоюза", – заявил он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 октября вечером заявила о непризнании результатов парламентских выборов, которые назвала "российскими", и призвала людей выйти на массовые протесты.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские ответственные органы расследовать нарушения, о которых было сообщено, и сообщил, что вынес вопрос Грузии на неформальный саммит ЕС в ноябре.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после непризнания президентом Грузии результатов парламентских выборов заявил, что Европа должна встать на сторону грузинского народа.