Прем’єр Іспанії разом з індійським колегою відкрили авіаційний завод

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який перебуває з візитом в Індії, разом зі своїм індійським колегою Нарендрою Моді відкрив перший в країні приватний завод з виробництва літаків.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Лідери двох країн відкрили завод Tata Aircraft Complex в місті Вадодара штату Гуджарат.

Цей завод вироблятиме транспортні військові літаки Airbus C-295 у співпраці з іспанською компанією Airbus. Ці літаки використовуватимуть, зокрема, індійські ВПС.

Реклама:

Санчес сказав, що цей проєкт є тріумфом бачення Моді "перетворити Індію на промислову державу і магніт для інвестицій та співпраці між підприємствами".

"Це партнерство між Airbus і Tata сприятиме прогресу індійської аерокосмічної промисловості та відкриє нові двері для приходу інших європейських компаній", – додав він.

Відповідно до угоди вартістю 2,5 мільярда доларів, підписаної 2021 року, Airbus планує поставити перші 16 літаків із лінії остаточного збирання в іспанській Севільї, шість із яких вже отримали індійські ВПС.

Очікується, що завод у Вадодарі випустить перший літак C-295 індійського виробництва 2026 року.

Нинішній візит Санчеса до Індії став першим приїздом лідера Іспанії до країни за останні 18 років.

Очікується, що лідери двох країн підпишуть угоди, які сприятимуть подальшому розвитку зв'язків і співробітництва в різних галузях, як-от торгівля, інформаційні технології, поновлювані джерела енергії та оборона.

Нещодавно до Індії приїздив німецький канцлер Олаф Шольц. У ході поїздки він підтримав посередництво Індії у врегулюванні війни РФ проти України.