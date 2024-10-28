Премьер Испании вместе с индийским коллегой открыли авиационный завод

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который находится с визитом в Индии, вместе со своим индийским коллегой Нарендрой Моди открыл первый в стране частный завод по производству самолетов.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Лидеры двух стран открыли завод Tata Aircraft Complex в городе Вадодара штата Гуджарат.

Этот завод будет производить транспортные военные самолеты Airbus C-295 в сотрудничестве с испанской компанией Airbus. Эти самолеты будут использовать, в частности, индийские ВВС.

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Санчес сказал, что этот проект является триумфом видения Моди "превратить Индию в промышленную державу и магнит для инвестиций и сотрудничества между предприятиями".

"Это партнерство между Airbus и Tata будет способствовать прогрессу индийской аэрокосмической промышленности и откроет новые двери для прихода других европейских компаний", – добавил он.

В соответствии с соглашением стоимостью 2,5 миллиарда долларов, подписанным в 2021 году, Airbus планирует поставить первые 16 самолетов с линии окончательной сборки в испанской Севилье, шесть из которых уже получили индийские ВВС.

Ожидается, что завод в Вадодаре выпустит первый самолет C-295 индийского производства в 2026 году.

Нынешний визит Санчеса в Индию стал первым приездом лидера Испании в страну за последние 18 лет.

Ожидается, что лидеры двух стран подпишут соглашения, которые будут способствовать дальнейшему развитию связей и сотрудничества в различных областях, таких как торговля, информационные технологии, возобновляемые источники энергии и оборона.

Недавно в Индию приезжал немецкий канцлер Олаф Шольц. В ходе визита он поддержал посредничество Индии в войне РФ против Украины.