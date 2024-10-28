Понад 50% українців вважають, що для вступу в ЄС необхідно більше реформ

Понад 50% українців вважають, що для вступу до Європейського Союзу Україна потребує подальших реформ.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування "Успіх чи ні? Як українці оцінюють реформування органів правопорядку та підтримку ЄС", яке провела соціологічна група "Рейтинг".

Як свідчить опитування, на думку майже 20% респондентів Україна вже повністю готова до вступу в ЄС, проте 57% вважають, що для вступу країна потребує подальших реформ.

Водночас, 22% респондентів вважають, що Україна зовсім не готова до вступу в ЄС.

Реклама:

Скриншот: "Рейтинг"

За даними опитування, частка тих, хто бачить необхідність у подальших реформах, зросла на 14 відсоткових пунктів за останній рік. Частіше таку думку поділяють мешканці Києва та Заходу.

Опитування проводилося з 24 по 29 вересня 2024 року на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка склала 2000 респондентів, а похибка становить 2,2%.

Зауважимо, це ж опитування свідчить про те, що 70% українців вважають неефективною підтримку ЄС боротьби з корупцією в Україні, у той же час більшість респондентів вважають цей напрямок європейської підтримки найактуальнішим.

Нещодавно віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповіла, що у переговорах про вступ України до ЄС очікує на відкриття двох кластерів у першій половині 2025 року.

Посол України в ЄС Катаріна Матернова вважає, що Україна має шанси у 2025 році запустити переговори про вступ до Євросоюзу за кількома кластерами, але темпи стануть більш зрозумілими за деякий час. Також Матернова повторила, що вважає реалістичним вступ України у ЄС до 2030 року.