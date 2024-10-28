70% українців вважають підтримку ЄС у боротьбі з корупцією неефективною

70% українських респонденів вважають неефективною підтримку Євросоюзом боротьби з корупцією в Україні, у той же час більшість українців вважають цей напрямок європейської підтримки найактуальнішим.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування "Успіх чи ні? Як українці оцінюють реформування органів правопорядку та підтримку ЄС", яке провела соціологічна група "Рейтинг".

Як свідчить опитування, найактуальнішими напрямами підтримки України від Європейського Союзу опитані вважають боротьбу з корупцією (62%), допомогу деокупованим територіям (43%), супровід у розслідуванні воєнних злочинів (38%) та підтримку справедливого правосуддя (31%).

Скриншот: "Рейтинг"

Підтримку у сфері консультацій про вступ України до ЄС вважають актуальною 21% опитаних.

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Водночас, попри те, що абсолютна більшість українців наголошують на найбільшій актуальності боротьби з корупцією, ефективною підтримку ЄС на цьому напрямку вважають лише 24% опитаних. 70% респондентів назвали її неефективною.

Скриншот: "Рейтинг"

Опитування також вказує на те, що найбільше респондентів – 48% – оцінюють позитивно підтримку ЄС на деокупованих територіях. Підтримку ЄС у розслідуванні воєнних злочинів вважають ефективною 38% опитаних.

Також, як свідчить опитування, 74% респондентів вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою.

Реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи найважливішими назвали 36% опитаних, реформи поліції та митниці – 10%.

Опитування проводилося з 24 по 29 вересня 2024 року на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка склала 2000 респондентів, а похибка становить 2,2%.

Нещодавно повідомлялося, що понад 80% українців проголосували б за вступ України до ЄС і НАТО, якби такий референдум відбувся найближчим часом.

За даними соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня, 84% опитаних українців підтримували вступ України до Європейського Союзу.