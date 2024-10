В Тбилиси начался протест из-за скандальных выборов в парламент

Тысячи людей вечером в понедельник, 28 октября, собрались под парламентом Грузии в Тбилиси на акцию протеста против объявленных результатов парламентских выборов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Протестующие перекрыли прилегающий проспект Руставели. На митинге выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что голоса собравшихся на выборах "были украдены".

"Могу поклясться, что буду с вами до конца на европейском пути, пока мы не достигнем дверей Европы, что является нашей настоящей мечтой", – отметила она.

The president of Georgia, de facto leader of the opposition, climb to the stage in front Tbilisi parliament during the first anti– government protest after saturday's vote pic.twitter.com/5hQye303mR