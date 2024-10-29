Фон дер Ляєн поговорила з президентом Південної Кореї про війська КНДР в РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонні переговори з очільником Південної Кореї Юн Сок Йолем, однією з тем яких стало розгортання військ КНДР в Росії.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, в ході розмови обговорювався прогрес, досягнутий у межах партнерства в галузі безпеки та оборони, про який було оголошено на саміті ЄС-Корея в травні 2023 року в Сеулі.

Фон дер Ляєн заявила, що запуск цього партнерства своєчасний, а його логіка актуальна як ніколи, адже вперше північнокорейські солдати розгорнуті на підтримку загарбницької війни РФ проти України.

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За її словами, КНДР також дедалі частіше надає Росії допомогу летальною зброєю.

Це – значна ескалація війни проти України і загрожує миру в усьому світі, додала президентка ЄК.

Вона запевнила президента Південної Кореї, що реакція ЄС на цей розвиток подій "буде зосереджена на співпраці з Республікою Корея та іншими партнерами".

Фон дер Ляєн додала, що ЄС занепокоєний з приводу поглиблення військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю, яке може підштовхнути Пхеньян до подальшого зростання напруженості на Корейському півострові.

У США раніше заявили, що проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.

Постійний представник Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс напередодні заявив, що Альянс має відповісти конкретними діями на розгортання північнокорейських військ в Росії.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив розгортання північнокорейських військ для надання допомоги Москві на полі бою в Курській області.