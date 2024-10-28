Посол Литви: НАТО має відповісти не лише заявами військовим КНДР у Курській області

Постійний представник Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс вважає, що Альянс має відповісти конкретними діями на розгортання північнокорейських військ в Росії.

Його цитує LRT, передає "Європейська правда".

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив розгортання північнокорейських військ для надання допомоги Москві на полі бою в Курській області.

Матульоніс заявив, що наразі немає підтвердження того, що війська КНДР знаходяться на території України.

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"Поки що немає підтвердження, що вони перебувають на українській території, але це дійсно нова серйозна ескалація, на яку ми повинні відреагувати адекватно. І не просто заявою, а конкретними діями", – сказав він.

Він підтвердив інформацію про те, що в Курську може бути розміщено від 10 до 12 тисяч північнокорейських військових.

"Це реальна армія, і війська зараз проходять додаткову підготовку. Але давайте розуміти, що це буде не так просто – інтеграція, мова, управління та субординація. Питання в тому, як вони там будуть працювати. Ситуація серйозна, але стратегічного балансу північнокорейські війська принципово не змінять", – акцентував він.

Матульоніс наголосив, що навіть факт їхньої присутності "дійсно викликає занепокоєння".

Відповідаючи на питання про те, якою може бути відповідь, Матульоніс наголосив на подальшій підтримці України.

"Ми сподіваємося, що за заявою генерального секретаря має послідувати подальша дискусія щодо конкретних кроків, як продовжити і збільшити військову підтримку України, і, можливо, навіть почати розмову в рамках НАТО про зняття географічних обмежень на далекобійні озброєння", – проінформував він.

Також постійний представник Литви при НАТО відзначив питання санкцій.

"Є також питання санкцій. І, що важливо, поглиблення співпраці з країнами Тихоокеанського регіону – Японією, Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю – у сфері оборонної промисловості, що ми вважаємо дуже важливим", – додав Матульоніс.

Нагадаємо, минулого тижня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім. На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.

Президент США Джо Байден також відреагував на повідомлення про відправлення Північною Кореєю військ до Росії та заявив, що це "дуже, дуже небезпечно".