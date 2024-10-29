У Данії 16-річну дівчинку засудили за схвалення нападу ХАМАС на Ізраїль

Суд данського міста Ольборг присудів 16-річній дівчині тридцятиденне умовне ув'язнення за схвалення тероризму через її коментар у Facebook стосовно нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.

Свій коментар тоді ще 15-річна дівчина написала у відповідь на статтю одного з данських ЗМІ про терористичну атаку ХАМАС на Ізраїль. Це було слово "Таааак", емодзі із сердечками в очах і палестинський прапор.

Проти дівчини порушили справу за потурання тероризму – першу для Північної Ютландії, де розташований Ольборг.

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На суді дівчина стверджувала, що її коментар у Facebook жодним чином не був схваленням тероризму, а вона не усвідомлювала, що йшлось про напад терористів ХАМАС. Свій допис вона пояснила підтримкою "палестинського цивільного населення".

На її бік став один із трьох суддів, які розглядали справу, але решта двоє визнали її винною. Захист заявив про намір оскаржити вирок.

Як зазначає Ritzau, з жовтня 2023 року було порушено 59 справ за статтею про потурання тероризму у зв’язку з нападом ХАМАС на Ізраїль. Більшість із них уже закриті, в деяких уже оголосили обвинувальні вироки.

Минулого тижня суд австрійського міста Грац присудив два роки позбавлення волі 14-річній дівчині, яку арештували за підозрою в організації ісламістського теракту на міській площі.