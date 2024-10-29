В Дании 16-летнюю девочку осудили за одобрение нападения ХАМАС на Израиль

Суд датского города Ольборг присудил 16-летней девушке тридцатидневное условное заключение за одобрение терроризма из-за ее комментария в Facebook относительно нападения группировки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ritzau.

Свой комментарий тогда еще 15-летняя девушка написала в ответ на статью одного из датских СМИ о террористической атаке ХАМАС на Израиль. Это было слово "Таааак", эмодзи с сердечками в глазах и палестинский флаг.

Против девушки возбудили дело за попустительство терроризму – первое для Северной Ютландии, где расположен Ольборг.

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На суде девушка утверждала, что ее комментарий в Facebook никоим образом не был одобрением терроризма, а она не осознавала, что речь шла о нападении террористов ХАМАС. Свое сообщение она объяснила поддержкой "палестинского гражданского населения".

На ее сторону стал один из трех судей, которые рассматривали дело, но остальные двое признали ее виновной. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Как отмечает Ritzau, с октября 2023 года было возбуждено 59 дел по статье о попустительстве терроризму в связи с нападением ХАМАС на Израиль. Большинство из них уже закрыты, в некоторых уже объявили обвинительные приговоры.

На прошлой неделе суд австрийского города Грац присудил два года лишения свободы 14-летней девушке, которую арестовали по подозрению в организации исламистского теракта на городской площади.