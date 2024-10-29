У Бельгії засудили понад 100 людей у справі про наркоторгівлю

Під час судового процесу у справі про наркоторгівлю в Бельгії суд у вівторок, 29 жовтня, виніс обвинувальні вироки понад ста фігурантам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У бельгійській поліції заявили, що під час "масштабного судового процесу стосовно наркоторгівлі в Брюсселі" вироки загалом отримали 119 людей – від 14 місяців до 17 років ув’язнення.

Найбільший вирок отримав алжирець на ім’я Абдельвахаб Герні, інший ключовий фігурант Ерідан Муньос-Герреро був засуджений до 14 років позбавлення волі.

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"Це знаменує собою справжній поворотний момент у боротьбі з організованою злочинністю та злочинністю, пов'язаною з наркотиками", – прокоментувала міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден.

Вироки стали результатом спільної операції правоохоронців США, Австралії та європейських країн у 2021 році, в результаті якої було заблоковано сервіс зашифрованих повідомлень Sky ECC, який широко використовувався наркоторговцями.

Бельгія є найбільшим європейським центром нелегальної наркоторгівлі. Причетні до неї кримінальні угруповання звинувачують у зростанні кількості вуличних перестрілок у Брюсселі.